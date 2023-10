Gérald de Palmas met fin à sa carrière

Gérald de Palmas s'apprête à sortir un nouvel album, Sous un Soleil de plomb, le 10 novembre.

Dans la foulée, il a annoncé que sa carrière de chanteur était terminée, en tout cas en spectacle.

Un choc pour ses fans, mais qu'il a expliqué. L'interprète de Sur la route souffre de «problèmes de voix récurrents».

C'est dans une vidéo publiée sur Instagram que le chanteur révèle la lourde décision qu'il a eue à prendre.

«Je remercie les gens qui m'ont suivi depuis près de 30 ans et qui m'ont permis de faire ce métier dans de très bonnes conditions. Malheureusement, un problème de voix récurrent m'empêche d'avoir une voix constante. Pour l'enregistrement, ce n'est pas gênant, mais pour les concerts et la promo, c'est assez invivable. Je me vois contraint d'arrêter sous cette forme ma carrière», explique-t-il.

Pour Gérald de Palmas, «tout va bien» cependant.

«Je suis content de ma carrière, j'ai eu une chouette carrière», a-t-il ajouté.

Son tube Sur la route a obtenu une Victoire de la musique en 1995.

