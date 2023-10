Les jolies copines des joueurs du CH édition 2023-2024

C’est le grand jour du début de la saison pour le CH.

Nouvelle année, nouveaux joueurs et nouvelles blondes !

Nous ne serons certainement pas les seuls à encourager le Canadien ce mercredi. Présentes dans les gradins ou encore à la maison en train de s'occuper des enfants, on imagine que les partenaires de vie de vos joueurs préférés seront au rendez-vous.

Voici les jolies copines des joueurs du CH, édition 2023-24.

1. Nick Suzuki et Caitlin Fitzgerald

2. Josh Anderson et Paola Finizio

3. Jake Evans et Emily Flat

4. Brendan Gallagher et Emma Fortin

5. RHP et Frédérike Bédard

6. Tanner et Meghan Pearson

7. Michael Pezzetta et Mireille Boutin

8. Kaiden Guhle et Miranda Heidt

9. Jordan Harris et Codie Cross

10. Mike Matheson et Emily Pfalzer

On tient à mentionner que plusieurs joueurs et leurs copines ne se retrouvent pas dans cette liste.

Certains, comme David Savard et sa copine Valérie Lachance, Kirby Dach et Jordan Vanderveen, ou encore Cole Caufield et Abby Brian sont plus discrets sur les réseaux sociaux.

Pour d'autres, comme Alex Newhook, ils semblent toujours sur le «marché des joueurs autonomes».

