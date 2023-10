Will Smith et sa femme Jada Pinkett étaient déjà séparés depuis 6 ans au moment de la gifle

L'actrice et animatrice de podcast Jada Pinketta a révélé mercredi être séparée de Will Smith depuis plus de 7 ans dans le plus grand des secrets. Dans une interview à People, elle a précisé que la fin de la relation remontait à 2016, soit 6 ans avant la célèbre gifle de l’acteur pour «défendre l’honneur» de sa femme.

Vous ne l’avez sûrement pas oublié: insulté par une blague de Chris Rock, qui animait les Oscars au début 2022, à propos des cheveux rasés de Jada Pinkett, la femme de Will Smith, ce dernier est monté sur scène, en direct, et l’a violemment frappé.

L’acteur a depuis présenté ses excuses officielles, Chris Rock a ri de lui en spectacle, le monde a continué de tourner.

Mais Jada n’avait pas vraiment commenté l’affaire. En tout cas, elle n’avait jamais précisé que Will Smith n’était même plus son conjoint. Comme le rapporte TMZ, elle confie aujourd'hui avoir pensé qu’il s’agissait d’un sketch à l'époque. «Ce n'est qu'au moment où Will a regagné son siège que j’ai réalisé que ce n’en était pas un.»

La femme de 52 ans révèle que si elle et Will sont officiellement encore mariés, ils vivent «complètement séparés». «En 2016, nous étions épuisés d’essayer.» Tous les détails de l'affaire sont expliqués dans ses mémoires à paraître sous peu: «Worthy».

In an exclusive clip from her upcoming @NBCNews primetime special with @HodaKotb, Jada Pinkett Smith reveals her current relationship status with Will Smith, ahead of the release of Pinkett Smith’s memoir “Worthy.” pic.twitter.com/hMoAwi3ETz — TODAY (@TODAYshow) October 11, 2023

Jada et Will, 55 ans, se sont mariés en 1997 et ont deux enfants ensemble, Jaden, 25 ans, et Willow, 22 ans. Leur relation a souvent été la cible de rumeurs et de spéculations et a souvent fait la Une des journaux à potins.

