Ce TikTok d’une bosse à Gatineau a 4 millions de vues en deux jours

Une courte vidéo montrant une particularité routière de la principale ville de l’Outaouais a récolté un nombre impressionnant de visionnements sur TikTok.



Une vidéo téléversée il y a deux jours sur le réseau social chinois par l’utilisateur @estevan99 vient de franchir la barre des 4 millions de vues.

Juste pour vous dire: mercredi soir, elle en avait 500 000.



La scène, filmée à travers le pare-brise d’une voiture, montre une auto arriver à un viaduc et littéralement s’envoler lorsqu’elle roule sur une bosse.



Selon les commentaires sous la publication, les images ont été captées en direction sud sur le boulevard Labrosse, à Gatineau, sur le viaduc enjambant l’autoroute Guy-Lafleur (A50).

Quand on regarde l’endroit sur Google Street View, on constate que le joint de dilatation thermique à cet endroit est sûrement la cause du vol plané effectué par la Ford Focus sur la vidéo (et par probablement plusieurs autres automobiles non-filmées).

Capture d'écran / Google Street View



Plusieurs commentaires amusants peuvent être lus sous la publication, dont un qui dit: «la légende dit que y’a atterri a Maloney» (sic).

Capture d'écran / TikTok

Le boulevard Maloney est à trois kilomètres de là...

Dans une autre vidéo mise en ligne par le même utilisateur, on peut cependant voir que ce n’est pas le cas.

