Des policiers arrêtent une auto avec une montagne de vidanges attachée sur le toit

C’est déjà arrivé à tout le monde de suivre une auto avec quelque chose de mal attaché sur le toit. Comme un matelas par exemple.

Mais la semaine dernière, un Floridien a repoussé les limites en se promenant dans les rues d’Orlando avec une voiture littéralement recouverte d’ordures.

Dans des images publiées sur TikTok, on peut voir le Dodge Ram recouvert d’une montagne d’objets incluant un ventilateur, un four micro-ondes, de nombreuses chaises et autres détritus non-identifiables.

Évidemment, avant trop longtemps, les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin à la cavale du dépotoir ambulant.

