Éric Salvail fait une rare apparition publique au mariage de Serge Laprade

Le célèbre animateur télé et jadis chanteur populaire, Serge Laprade, s'est marié dimanche dernier. À 82 et 69 ans, Laprade et son conjoint des cinquantes dernières années, Daniel Arsenault, se sont dit «oui» devant parents et amis, comme le rapportent nos collègues de La Semaine.

Pour les plus jeunes, rappelons que Laprade animait Garden Party avec Michèle Richard à la fin des années 1980. Leur chicane qui a suivi, de même que leur réconciliation, ont beaucoup fait jaser le Québec.

Bref, au mariage de celui qui a participé au projet La tournée des idoles il y a quelques années, plusieurs étaient invités figurait, dont l'ancien animateur Éric Salvail, qu'on ne voit pas très souvent en public depuis le fameux scandale en 2017 et le procès pour lequel il a été acquitté en 2020.

Mais revenons (à nouveau) au mariage de Serge Laprade. Le magazine La Semaine a partagé une photo prise lors des célébrations, et l'ancien animateur de talk-show était en bonne compagnie au bras de l'actrice et animatrice Danielle Ouimet.

