Un participant de Si on s’aimait ne connaît pas la signification du mot «empathie»: ça cause un méga-malaise et ça dégénère en conflit avec l’équipe de production

Dans Si on s’aimait, un des meilleurs moments est étrangement le générique de fin.



En effet, lors de la «fermeture» de l’émission, on peut voir de courts extraits des prochains épisodes et cela sert souvent à garder les téléspectateurs en haleine.

L’équipe de production a merveilleusement bien joué ses cartes au cours des derniers jours quand elle a choisi de nous montrer, à deux reprises, quelques secondes de Sylvain, l’ex-conducteur de camion devenu professeur, s’emporter contre sa belle Frédérique parce qu’il aurait «eu l’air fou».

La diffusion de cette courte scène était étonnante parce qu’elle contrastait avec le parfait bonheur que semblaient vivre les deux tourtereaux depuis le début de l’aventure.

On avait donc très hâte de savoir ce qui avait pu causer cette mésente, et on a été servis mercredi soir.

En fait, c’était pire que tout ce qu’on pouvait imaginer.

Voici ce qui s’est passé:

Après un bel après-midi où Sylvain a initié sa prétendante aux plaisirs du golf, les deux amoureux se sont attablés à la terrasse pour prendre l’apéro.



Au fil de la conversation, Frédérique a demandé à celui qui l’a choisie s’il se considérait comme une personne empathique.



«Non, je me considère pas empathique du tout», a candidement répondu Sylvain, à la stupéfaction de sa douce, mais aussi de Guillaume Lemay-Thivierge et d’Émily Bégin dans le confort de leur foyer.

Capture d'écran / TVA

«Hein!?!», s’est même exclamé notre GLT national, catastrophé, en regardant l’émission en même temps que nous.

Capture d'écran / TVA



«Ou il sait pas c’est quoi», a aussitôt supposé sa conjointe.



«Faque t’as pas d’empathie pour les gens?», a quant à elle rétorqué Frédérique, quand nous fûmes de retour dans la réalité du couple.

S’en est alors suivi une longue séance de pédalage pour Sylvain, qui comme l’avait compris Émily Bégin, n’était pas sûr de la définition du mot «empathie».



Et c’était ULTRA malaisant.

On a ensuite été téléportés dans la réalité de la thérapie de Sylvain, qui a confirmé à Louise qu’il s’était senti coincé parce qu’il n’était pas certain de la définition d’«empathie».

«Je sentais que je perdais la face pis je voulais juste me sortir de là», a expliqué l’homme de 55 ans.



Mais le pire était à venir.



À son tour en séance de thérapie avec Louise, Frédérique a raconté qu’après le mini-malaise causé par le mot «empathie», Sylvain s’était emporté contre un membre de l’équipe de tournage.

«Heille, moi je m’excuse, mais est-ce que je vous dérange?», peut-on entendre dire Sylvain à une personne non-identifiée.

Et l'atmosphère devient soudainement très tendue.

«Je me suis mise à me sentir tellement mal pour l’autre personne que je voulais fondre en-dessous de la table», a relaté Frédérique qui a découvert, bien malgré elle, une facette de Sylvain qu’elle ne connaissait pas.

Capture d'écran / TVA

Sur la page Facebook de l’émission, plusieurs téléspectateurs ont aussi été abasourdis par la réaction de Sylvain.

Voici quelques-uns des commentaires les plus pertinents.

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Si on s’aimait est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 à TVA et en tout temps sur TVA+.

