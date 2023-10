Arrêtée avec de l’alcool au volant de son autobus scolaire, elle se défend en disant qu’elle ne savait pas que les White Claw sont alcoolisés

Une chauffeuse d’autobus de l’État de New York a récemment été interpellée pendant sa tournée quotidienne, alors qu’elle sirotait tout bonnement un White Claw.



Selon ce qu’a rapporté News 12 Long Island, Amal Hanna a été arrêtée au début du mois, à Smithtown, après avoir été aperçue en train de boire un breuvage alcoolisé tandis que des étudiants étaient à bord de son autobus.

En plus d’être arrêtée, la femme de 60 ans a été congédiée de son emploi, ce qui lui a causé beaucoup de détresse.



«J'ai pleuré et pleuré, je n'ai même plus de larmes. C'était juste une erreur, c'était une erreur», a admis celle qui comptait 15 années d’expérience au volant de son autobus.

Et pour cause, aux prises avec un cancer, elle subit actuellement un traitement de chimiothérapie qui affecte son olfaction.



La sexagénaire avait récupéré la boisson aux fruits que sa colocataire avait laissé traîner dans le frigo, avant de se rendre au travail la journée de l’incident.



Elle l’avait bu ensuite bue en conduisant, pensant que c’était un punch aux fruits.

Vous connaissez la suite de l’histoire: quelqu’un l’a vue, elle a été arrêtée et a perdu son emploi.



Cependant, la police croit sa version des faits et aucune accusation ne sera portée contre elle.



En ce qui concerne son emploi, toutefois, les choses sont plus compliquées.



Son employeur croit que son geste était inadmissible et refuse de la faire reprendre le service.

Une campagne de sociofinancement GoFundMe a été mise sur pied par la famille d’un des enfants que transportait madame Hanna et près de 43 000 dollars américains ont été amassés afin de lui venir en aide, elle qui est maintenant sans emploi et atteinte du cancer.

