Il cuisine des plats aussi dégueulasses qu'impressionnants dans sa chambre d'hôtel

À tous nos travailleurs sur la route qui doivent s’éloigner de la maison pour quelques jours et qui s’ennuient de la bonne cuisine de la maison, on a trouvé la solution pour vous.

En fait, ce n'est peut-être pas notre idée, mais on vous présente le meilleur cuisinier de toilette d'hôtel au monde.

Coeur sensible s’abstenir.

Connu sous le pseudonyme de @Barfly777, cet homme a un estomac d’acier.

Il publie des recettes qu’il réalise dans sa chambre d’hôtel et c’est franchement surprenant. On ne dit pas que ça a l'air bon, mais reste que c'est tout de même ingénieux.

Parmi ses plus grands chefs-d’œuvre, on retrouve un mac and cheese au poulet réalisé dans un lavabo, des shorts ribs dans une poubelle et l’inoubliable chicharrón au punch aux fruits bouilli encore une fois dans une poubelle.

Il ne semble pas avoir de problèmes de santé pour l’instant, mais on lui recommande tout de même d’aller faire un tour chez le médecin prochainement.

D’ailleurs, on ne vous conseille pas de reproduire les fameuses recettes de @Barfly777. Tout simplement parce que c’est franchement dégueulasse.

