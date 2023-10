John Carpenter «n'arrive pas à croire» qu'il a regardé Barbie

John Carpenter a partagé ses réflexions sur le film Barbie.

Dans une entrevue pour le Los Angeles Times parue cette semaine, le réalisateur d'Halloween a avoué qu'il n'avait pas accroché avec le film de Greta Gerwig.

«J'ai regardé Barbie. Je n'arrive pas à croire que j'ai regardé Barbie, a déclaré la star de 75 ans. Ce n'est tout simplement pas ma génération. Je n'avais rien à voir avec les poupées Barbie. Je ne savais pas qui était Allan. Je veux dire, je peux résumer. Elle dit: "Je n'ai pas de vagin" et puis à la fin "Je vais aller chez un gynécologue!" Le film se résume à ça pour moi.»

Il a ajouté: «Je veux dire, il y a une histoire de patriarcat là-dedans, mais je suis passé à côté de tout ça. Ça m'est juste passé au-dessus de la tête. Mais je pense qu'elle est fabuleuse, Margot Robbie.»

Barbie est devenu le film le plus rentable de l'année jusqu'à présent et le film le plus rentable jamais réalisé par une femme, récoltant plus d'un milliard de dollars au box-office mondial.

Dans son entrevue, le maestro de l'horreur a également commenté la réception mitigée au reboot de L'Exorciste, L'Exorciste: Dévotion.

Réalisé par David Gordon Green, qui a travaillé avec lui sur la dernière trilogie d'Halloween, le film a rapporté moins de 30 millions de dollars au box-office américain, bien qu'Universal ait déboursé 400 millions de dollars pour les droits de la franchise.

Il a également actuellement une note critique de 23% sur Rotten Tomatoes.

«J'aime ce que David a fait lorsqu'il a réalisé les trois Halloween, a déclaré John Carpenter. J'ai adoré le n°2 (Halloween Kills). Je l'ai trouvé fabuleux. J'ai entendu dire que L'Exorciste n'était vraiment pas à la hauteur. Ça pourrait être un film génial. Je ne comprends pas comment on pourrait gâcher ça.»

L'Exorciste: Dévotion est actuellement en salles.

