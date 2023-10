Un bande de punks inoffensifs s’amuse dans le métro et ça suscite émoi, haine et commentaires racistes sur les réseaux sociaux

Une vidéo montrant une demi-douzaine de jeunes punks jouant une musique peu harmonieuse à bord d’un wagon de métro fait couler pas mal d’encre virtuelle.

Publiée sur une multitude de comptes Instagram et TikTok depuis deux jours, la vidéo de quelques secondes montre un groupe de jeunes marginaux hurlant et tapochant sur des instruments de fortune, tout en levant leur doigt du milieu à l’égard de la personne qui filme la scène.

Sur TikTok, le compte @mtl_stories l’a accompagnée de la mention: «The beauty of our glorious city, Montréal metro life.»

Sur Instagram, MTLflexTV en a dit: «STM wildlife caught in 4k».

On pourrait croire que les commentateurs sous ces publications se seraient réjouis de voir des jeunes s’amuser et passer du bon temps ensemble, tout en soulignant le caractère cacophonique de leur orchestre, mais ça va beaucoup plus loin que ça.

Le commentaire qui revient le plus souvent est: «Imaginez finir une longue journée de travail, prendre le métro et il y a ça qui arrive». Ça, on peut le comprendre, c’est vrai qu’ils sont bruyants, mais au moins, ils ont de la joie de vivre!

D’autres disent que c’est pour ça qu’ils ont peur de prendre le métro et qu’ils sont si biens seuls dans leurs chars.



Mais certains n’hésitent pas à les associer à Québec solidaire (comme si c’était quelque chose de mal); d’autres se demandent si des hôpitaux psychiatriques ont remarqué que des patients s’étaient échappés.

Un internaute écrit: «Je peux sentir la sueur et la pisse d’ici»; tandis qu’au moins trois autres se demandent s’ils ne seraient pas des Canadiens-Français.

Un d’entre eux mentionne: «90% de la musique franco sonne comme ça.»

Quelqu’un indique: «Ce sont les meme personne qui supporte la communauté arc en ciel, les meme personne qui disent être contre l’intimidation & les meme personne qui vont finir sans abris dans 10ans» (sic)

En vrac, voici d’autres insultes proférées sur les réseaux sociaux à l’égard de ces jeunes gens qui, on le rappelle, n’ont fait de mal à personne (sauf peut-être un peu à leurs oreilles): losers, mentally disturbed wokes, trash, hillbillies, abrutis, gauchistes, communistes.



Les commentaires sur les douches, les vêtements et les coupes de cheveux sont aussi légion.



Bref, bref, bref...

Voici le commentaire de la personne qui pitonne ces lignes: «Pouvez-vous leur sacrer patience svp? À moins que vous n’étiez à bord de ce wagon de métro, ces personnes ne vous ont rien fait. Et slackez beaucoup beaucoup beaucoup sur le jugement. À la personne qui a filmé la scène pour ensuite essayer de gagner du clout sur les réseaux sociaux: les doigts d’honneur étaient amplement mérités. Merci.»



Oh!, et «Mention spéciale à la blonde qui fait un signe de peace et qui se promène avec une canisse de sauce soya».

