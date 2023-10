Mariana Mazza se retrouve les seins à l’air en direct à la télé à cause d’un problème de robe

Tout le monde sait que quand on fait de la télé en direct, tout, ABSOLUMENT TOUT peut arriver.

Mais l’équipe d’En direct de l’univers ne s’attendait sûrement jamais à de la nudité accidentelle sur son plateau.

Et pourtant.

Samedi soir, lors de l’émission rendant hommage à la médaillée olympique Marianne St-Gelais, cette dernière a eu une surprise de taille quand un message de AJ McLean des Backstreet Boys a été projeté en studio.

GET DOWN!

Tout de suite après, Mariana Mazza est montée sur scène pour chanter un des plus grands et premiers succès du groupe.

AND MOVE IT ALL AROUND!

L’enthousiasme légendaire de l’humoriste, qui a vraiment tout donné, a fait en sorte que sa robe s’est déplacée, exposant à quelques reprises une partie de ses seins.

Le nip slip a fait éclater de rire tout le monde en studio, alors que Mazza tentait frénétiquement de replacer ses vêtements.

Après le numéro endiablé, l’animatrice France Beaudoin a commenté l’incident en disant: «Il va avoir une robe à vendre sur Kijiji je pense, dans pas long!» alors que l’humoriste se cachait le visage en riant.

Classique Mariana! Son amie Marianne n’a pas manqué de lui rendre hommage, soulignant son authenticité et sa grande énergie.

