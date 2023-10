José Gaudet s'est fait greffer des cheveux et dévoile sa transformation impressionnante

Il y a un an, l'humoriste et animateur José Gaudet révélait publiquement avoir eu recours à une greffe de cheveux. Le 14 octobre 2022, l'ancien membre des Grandes Gueules partageait des images de sa période de convalescence postopératoire, rassurant ses abonnés en leur affirmant qu'il se portait parfaitement bien.

«Comme plusieurs femmes et hommes, j’ai décidé de me lancer pour une greffe capillaire. J’ai choisi d’en parler parce que je me suis dit, en voyant la grande clientèle qui fait appel à la clinique, que je ne suis visiblement pas le seul que ça dérange.

J’ai pas le goût d’être gêné ou de me cacher de cette intervention. C’est la vie et je sais à quel point mon père aurait adoré avoir accès à cette technologie.

L’intervention s’est super bien passée. Je vais déjà très bien. Mon chirurgien et son équipe ont été parfaits», avait-t-il partagé.

Puis, un an plus tard, José nous redonne des nouvelles.

C'est via son compte Instagram, ce dimanche, que l’ancien animateur de Ça finit bien la semaine a partagé plusieurs clichés avant-après pour documenter les résultats de sa greffe de cheveux après exactement douze mois.

En guise de légende, il écrivait ceci:

«Il y a déjà un an, je prenais mon courage à deux mains pour vous dire que j’avais décidé d’essayer la micro-greffe de cheveux. J’ai eu peur de le dire, de le faire et pourtant... Un an plus tard, je suis super content de mon choix et des résultats.

Merci de vos bons mots et merci à @greffecheveuxbedard pour l’excellent travail et l’accompagnement dans tout le processus. 😁😇»

Grosse différence José!

