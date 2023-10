Plusieurs automobilistes posent un geste extrêmement dangereux pour éviter un bouchon de circulation

Une vidéo publiée sur la page Spotted : Dash Cam Québec a suscité beaucoup de commentaires au cours de la fin de semaine.

Sur les images mises en ligne vendredi après-midi, on peut voir, à partir du pare-brise d’un camion, une file de voitures qui se dirigent lentement mais sûrement sur la voie de service de l’autoroute 55 à l'approche du pont Laviolette, à Bécancour.

Mais puisque sur les voies principales de l’autoroute 55, la circulation est tout à fait fluide, plusieurs automobilistes deviennent jaloux, perdent patience, et décident carrément de passer par-dessus le terre-plein pour rejoindre les voies rapides.

Les personnes qui filment la scène n’en reviennent tout simplement pas!



«C’est sans-dessein rare!», «Cri*s de bande de piments!» et «Le monde a pas de tête, tabarn*k!» ne sont que quelques-unes des phrases que l’on peut les entendre prononcer au cours de la vidéo de deux minutes.

À un certain point, celui qui parle plus fort dit même: «À un moment donné, y’en a un qui va se faire ramasser tabarn*k»!» et sa prophétie se réalise presque 2 secondes plus tard, alors qu’un camion poids lourd arrivant à 100 km/h doit klaxonner et changer brusquement de voie pour éviter une auto qui venait de passer par-dessus le terre-plein.



La prudence est de mise, les amis!

