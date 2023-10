Voici de quoi ont l’air aujourd’hui les 4 enfants de Victoria et David Beckham

Tout le monde parle de Victoria et David Beckham depuis que la minisérie documentaire Beckham est débarquée sur Netflix. En quatre épisodes, on y découvre comment le joueur de soccer est devenu une vedette mondiale aux côtés de sa femme, la Spice Girl Victoria Adams.

La famille est apparue ensemble au lancement de la série.

AFP David Beckham (5e à gauche) et sa femme Victoria Beckham (3e à droite) avec leurs enfants et leurs conjoints: Mia Regan et Romeo Beckham (à gauche), Cruz Beckham (3e à gauche), Harper Beckham (4e à gauche), Brooklyn Beckham et Nicola Peltz Beckham (à droite), le 3 octobre 2023.

Le couple a eu quatre enfants, trois garçons et une fille. Brooklyn, Cruz, Romeo et Harper. Si les trois garçons sont plutôt des habitués des caméras, Harper se fait plus discrète.

Voici de quoi ont l’air aujourd’hui les enfants d’un des couples qui a le plus fait jaser l’Angleterre:

1. Brooklyn Beckham - 4 mars 1999 (24 ans)

Brooklyn Joseph Peltz Beckham est mannequin, photographe et chef cuisinier.

L'aîné de quatre enfants est devenu mannequin professionnel en 2014 et est apparu sur plusieurs couvertures de magazine comme Vogue.

En 2017, il publie un premier livre de photographies, What I See, qui a reçu des critiques négatives. Puis, en 2021, il se tourne plutôt vers la cuisine avec une série de vidéos en ligne Cookin 'With Brooklyn.

Il s’est marié avec l’actrice américaine Nicola Peltz en 2022 et la célébration démesurée de leur union a fait couler beaucoup d’encre.

Dans le documentaire, on apprend que Victoria a annoncé à David qu’elle était enceinte de leur premier enfant au téléphone, alors que le joueur participait à la coupe du monde de soccer 1998.

2. Romeo Beckham - 1er septembre 2002 (21 ans)

Romeo James Beckham suit les traces de son père et est maintenant joueur de soccer professionnel, en plus d’être mannequin.

Après avoir commencé sa carrière de sportif aux États-Unis, il joue actuellement avec l'équipe réserve du Brentford FC, un club anglais.

Adolescent, il a aussi pratiqué le tennis et s'est entraîné avec Andy Murray.

Il est en couple depuis plus de trois ans avec Mia Regan, mieux connue sur Instagram sous le nom de Mimi Moocher, une mannequin et influenceuse britannique.

3. Cruz Beckham - 20 février 2005 (18 ans)

Le dernier des garçons Beckham est né en Espagne, alors que David jouait pour le Real Madrid.

À trois ans, le petit garçon surprend le public lors d’un concert des Spice Girls au Madison Square Garden en montant sur scène le temps d’une chorégraphie. Depuis, il a annoncé qu’il suivrait les traces de sa mère en se lançant dans l’industrie de la musique.

En 2016, à 11 ans seulement, il fait paraître son premier simple If Every Day Was Christmas pour amasser des fonds pour la bonne cause. Sa famille apparait dans le vidéoclip.

Comme ses frères, il a aussi été mannequin à l’occasion.

4. Harper Seven Beckham - 10 juillet 2011 (12 ans)

La dernière du clan est née aux États-Unis, alors que toute la famille habitait L.A. puisque David jouait pour le Galaxy.

Les parents, bien habitués des caméras, ont tenté de protéger l’intimité de leur fille pour lui permettre de grandir «à l’écart de toute cette pression». La jeune adolescente se concentre aujourd’hui sur ses études.

Depuis quelques années, on la voit régulièrement en photo sur les comptes Instagram des 5 autres membres de sa famille.

