Alex Perron a rencontré Satan

L’humoriste et chroniqueur Alex Perron a raconté, sur le réseau social X, avoir fait une rencontre traumatisante.

Celui qui n’était ni le jeune ni le macho dans Les Mecs comiques a en effet partagé à ses abonnés un message dans lequel il indique avoir été confronté au seigneur du Mal.

Mais dans l’histoire d’Alex Perron, Satan n’est pas le personnage biscornu, saboté, pinchu et habitant du New Jersey auquel vous pensez.



Non, le diable est apparu sous une forme beaucoup plus sournoise.



«Satan s’est présenté à moi sous cette forme ! Je suis sous son emprise ! Restez loin !», a écrit le membre du panel de C’est juste de la TV.

Et il a accompagné son message d’une photo montrant un sachet de noix cajou assaisonnées aux cornichons à l’aneth.

Satan s’est présenté à moi sous cette forme ! Je suis sous son emprise ! Restez loin ! #Dillpickelexorciste #jesuisRegan pic.twitter.com/0zEmqk3UKO — Alex Perron (@alexxxperron) October 17, 2023

Selon les mots-clés qu’il a ajouté à la fin de son gazouillis (ou Xouillis, si vous préférez), il semble vivre une expérience similaire à celle de Regan, le personnage principal de L'Exorciste.



On souhaite à Alex Perron de rapidement trouver un bénitier afin d’y faire une petite saucette.

