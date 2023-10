La mairesse de Longueuil Catherine Fournier s’est mariée et partage quelques photos

Après un peu plus d'un an de fréquentation, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier s’est unie à son conjoint samedi dernier, le 14 octobre 2023, à Montréal.

La réception a eu lieu au Four Seasons Hotel et la nouvelle mariée a partagé quelques photos de la salle et sa décoration sur son compte Instagram.

Catherine Fournier semblait enchantée du résultat très automnal. «Tout simplement magique.» «Un conte de fées», «C'était comme un rêve» a-t-elle écrit en légende des photos.

«Plus de photos à venir» a annoncé la politicienne.

Son nouveau mari est Charles Paiement, président d’une société de gestion immobilière pour clients investisseurs à Montréal, selon les informations disponibles sur son compte LinkedIn.

Le couple est ensemble depuis la fin de l’été 2022.

Fiançailles

Dans une publication sur son compte Instagram, Catherine Fournier, 31 ans, avait dévoilé en août qu’elle s’était fiancée avec son conjoint.

La bague au doigt, la mairesse de Longueuil posait aux côtés de «l’homme de [sa] vie», et révélait que la première rencontre avait eu lieu le 18 août 2022.

