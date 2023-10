Le Sac sait tout: voici pourquoi il y a parfois des genre de Post-It sur l’asphalte neuve

Dans la nouvelle rubrique «Le Sac sait tout», un des valeureux membres de notre équipe tente de fournir une réponse satisfaisante à vos interrogations banales du quotidien.

Cette semaine, on répond à une question de Jean-Maxime, de Montréal, qui se demande à quoi servent les autocollants réfléchissants qui apparaissent souvent sur les routes fraîchement asphaltées.



Alors Jean-Maxime, voici la réponse fournie par Frédéric Guindon, qui ne connaît rien là-dedans, mais qui a un char et qui est vraiment pas pire pour chercher sur Internet.



«Bonjour Jean-Maxime,

D’abord, laisse-moi te faire remarquer que tu fournis une partie de la réponse dans ta propre question.



En effet, quand tu parles d’«autocollants réfléchissants», tu soulèves un point important: les autocollants...sont réfléchissants.

Selon l’EXTRÊMEMENT PALPITANT Manuel technique sur le marquage routier – Édition 2019 réalisé par la Direction de l’encadrement et de l’expertise en exploitation et la Direction des matériaux d’infrastructures et édité par la Direction des normes et des documents

d’ingénierie du ministère des Transports du Québec (tu peux maintenant prendre un grand respir), ces choses ont un nom: délinéateurs temporaires de surface (ou DTS).

La bible québécoise du marquage routier en dit qu’ils «permettent d’indiquer les différentes voies de circulation la nuit».



Leur pellicule peut être rétroréfléchissante jaune ou blanche, selon l’endroit où ils sont utilisés, et bien sûr, ils doivent être fixés à la chaussée au moyen d’autocollants à pression.



L’usage de clous pour les fixer au sol est strictement interdit, pour éviter des accidents fâcheux.



Tu te demandes sans doute comment ils disparaissent et où ils vont puisque qu’on ne les trouve pas de façon permanente sur nos routes...

Eh bien, notre nouvelle lecture de chevet dit que «la durée de vie des DTS varie de quelques jours à environ deux semaines» et qu’il «n’est pas nécessaire de retirer les DTS avant de procéder aux travaux de marquage».

On peut donc en déduire qu’ils sont démolis/brisés/transportés/déplacés par les voitures qui roulent dessus et/ou anéantis lors du marquage.



Ils s’en vont, on présume, rejoindre les plaques d’immatriculations temporaires et les assiettes en carton au paradis des choses qui ne durent pas ad vitam æternam.



On espère que cela a bien répondu à ta question et que tu t’es développé, comme nous, une passion pour le Manuel technique sur le marquage routier – Édition 2019 réalisé par la Direction de l’encadrement et de l’expertise en exploitation et la Direction des matériaux d’infrastructures et édité par la Direction des normes et des documents

d’ingénierie du ministère des Transports du Québec.»



C’est tout pour cette semaine!

