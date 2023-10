Britney Spears danse encore avec des couteaux sur Instagram

Que serait une semaine au Sac de Chips si Britney Spears ne faisait pas la manchette?

Après nous avoir expliqué pourquoi elle s’était rasé les cheveux en 2007 et dévoilé qu’elle s’est déjà fait avorter lorsqu’elle était en couple avec Justin Timberlake, la princesse de la pop nous arrive avec une vidéo où elle danse ENCORE avec des couteaux.

Rien de moins.

Britney Spears a une certaine tendance à nous divertir avec ses danses sur son compte Instagram.

On peut la voir cette fois-ci portant un bikini blanc et un chandail décolleté orange, en train de danser avec «faux couteaux» selon la légende de sa publication.

Quelques mouvements de bassin et du cognage de couteaux, on se croirait au Cirque du Soleil.

Bon, ce n’est pas la nouvelle du siècle, mais reste néanmoins que c'est tout de même divertissant.

On rappelle que l’autobiographie de Britney Spears, The Woman In Me, sortira le 24 octobre prochain.

