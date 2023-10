Marc-André Fleury s’est fait encrèmeàbarbiser en direct à la télé

Le gardien du Wild du Minnesota, qui disputait peut-être sa dernière partie en carrière à Montréal, ne l’a pas vue venir!



Repêché au premier rang à l’encan universel de 2003, Marc-André Fleury s’est rapidement taillé, à son arrivée dans la LNH, une réputation d’excellent cerbère, de bon gars toujours souriant et... de sapré joueur de tours.

545 victoires et 20 ans plus tard, le natif de Sorel en était peut-être à son dernier tour de piste devant ses proches, sur la glace du Centre Bell.



Et il n’a pas raté ses hypothétiques adieux à ses fans québécois en brillant dans une victoire de 5 à 2 des siens.

Récipiendaire de la première étoile de la rencontre, Flower a ensuite accordé une entrevue à Marc Denis, du Réseau des Sports, pour faire le bilan de sa soirée...

Tout avait bien commencé...

Très beau moment à RDS pour Marc-André Fleury😂👌 pic.twitter.com/WIeAM2J2Vm — William Nadeau (@willnadeau29) October 18, 2023

Mais l’arroseur a été arrosé!

Le héros de la soirée a conclu son entretien en tentant tant bien que mal d’essuyer la crème à barbe dont il venait de se faire enduire le visage par son coéquipier Marcus Foligno.

C’est de bonne guerre, on présume!

