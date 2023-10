Si on s’aimait: rien ne va plus entre Alexandre et Julie

Nouvelle semaine, nouveaux malaises entre Alexandre et Julie de Si on s’aimait.



Dans l’épisode très justement intitulé «Le spa stressant» diffusé mardi soir, les passionnés du docu-réalité québécois par excellence ont pu constater que le courant ne passe définitivement pas entre Alexandre et Julie.

• À lire aussi: Un participant de Si on s’aimait ne connaît pas la signification du mot «empathie»: ça cause un méga-malaise et ça dégénère en conflit avec l’équipe de production



Alors que la quatrième saison de l’émission vient de franchir son point médian, il est évident que l’anticouple ne deviendra jamais un vrai couple.

À vrai dire, l’intrigue principale de cette seconde moitié de saison risque d’être «Alexandre va-t-il enfin tirer sur la plogue?» et nous éviter, à Julie et à l’ensemble des téléspectateurs, l’interminable agonie de son indifférence envers celle qui a lui-même choisie.



Parce que, comme l’a souligné la principale intéressée lorsqu’elle séjournait dans le spa avec son prétendant: «L’émission, ça s’appelle Si on s’aimait; pas Si on faisait des activités ensemble agréables».

• À lire aussi: Un candidat de Si on s’aimait refuse une invitation à coucher avec sa prétendante



Cette scène du spa risque d’ailleurs de s’inscrire dans les annales du docu-réalité comme l’une des plus inconfortables des quatre saisons.



Le chef d’entreprise quadragénaire a carrément répondu à la pauvre Julie: «Pour moi, le Si on s’aimait est pas mal réglé. Je sais même pas si dans la vie normale, on peut rester amis.»



Après avoir pulvérisé les minces espoirs de conjugalité qui pouvaient subsister dans l’esprit de sa «partenaire», Alexandre a porté le coup de grâce.

«Moi, je veux pas créer de faux espoirs. Si je sens qu’il y a de l’illusion, je vais devenir plate et je vais prendre mes distances», a déclaré celui-ci en fuyant littéralement la main de Julie qui essayait de lui toucher l’épaule.

• À lire aussi: «Fais attention parce que tu vas y donner mal à noune»: une étrange expression cause un mini-malaise à Si on s’aimait



La froideur extrême d’Alexandre (même s’il était dans l’eau chaude, au propre comme au figuré) semble donc avoir enfin eu raison des rêves d’amour de Julie.

«Avec tout ce qu’il m’a dit, ça ne me tentait plus. C’est comme si j’avais frappé un mur, pis là, je pouvais plus avancer», a raconté l’éducatrice à la petite enfance, bouleversée, à Louise.

On se demande bien ce qui va passer entre ces deux-là lors des 18 autres épisodes de la saison, considérant qu’ils sont déjà au bord du précipice.

Si on s’aimait est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 à TVA et en tout temps sur TVA+.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s