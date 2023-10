Si on s’aimait: un participant quitte l'aventure et doit être remplacé

Cette sixième semaine est marquée par la fin du duo Julie et Alexandre, et par l’arrivée de Luc. Marie-Josée et Julien échangeaient un premier baiser et Sylvain susurrait un premier «Je t’aime» à Frédérique. Une semaine bien remplie, comme nous l’explique la productrice au contenu Marie-Hélène Poirier.

«Julie a signifié à Louise que la froideur d’Alexandre la peinait. Il lui a même dit qu’il ne croyait pas qu’ils auraient été amis dans la vie sans l’émission. Julie a donc préféré ne pas poursuivre l’aventure face au manque d’intérêt de son partenaire. Alexandre est un peu amer, car il avait beaucoup de plaisir avec Julie, mais ils se quittent en bons termes. Lui ne voulant pas recommencer le processus du début, c’est Julie qui est jumelée à un nouveau partenaire, Luc. Ce pompier chef des opérations de 49 ans souhaite une relation sérieuse», explique la productrice au contenu Marie-Hélène Poirier.

