La présence de Françoise Sullivan, 100 ans, émeut à Tout le monde en parle

Dimanche soir, l'artiste multidisciplinaire Françoise Sullivan, qui célébrait en juin dernier son 100e anniversaire, était sur le plateau de Tout le monde en parle et son passage a ému les téléspectateurs.

Celle qui a signé le Refus global en 1948 était accompagnée du directeur général du Musée des beaux-arts de Montréal, Stéphane Aquin, pour traiter de l’exposition que lui réservera le musée à partir du 1er novembre.

La centenaire a été (et est encore) peintre, sculptrice, chorégraphe et danseuse québécoise, entre autres. Alors que l'équipe de Tout le monde en parle a déniché un vieil extrait dans lequel on peut la voir danser, la femme a été très émue.

Photo Tout le monde en parle

Son parcours en a impressionné plus d’un.

Voici quelques commentaires de téléspectateurs pendant le segment avec Mme Sullivan:

La belle et talentueuse artiste Françoise Sullivan à #tlmep. C’est authentique, sans mot et touchant. — Marie-Eve Tremblay (@METremblayoff) October 23, 2023

WoW! Quelle femme magnifique Françoise Sullivan ! Centenaire 🤩 signataire du refus global ..toute une vie! #tlmep — joanne côté (@jcotebiz) October 23, 2023

Très lucide Françoise Sullivan,100ans quand même,cute de la voir se regarder danser en 1952 #TLMEP — Gabrielle Bolduc (@GabrielleBoldu1) October 23, 2023

Wow, Sullivan a tout un parcours artistique! #tlmep — Émilie Monette (@emilie_monette) October 23, 2023

Elle a 100 ans, elle a signé le Refus Global, elle a changé la face du Québec... et elle semble encore émue en pensant à la peine/déception ressentie par son père a cause de son geste. #tlmep #francoisesullivan — Maude Goyer (@MaudeGoyer) October 23, 2023

Quel beau segment avec Françoise Sullivan. Merci de l'avoir invitée. #tlmep — aм│qc (@am_qc) October 23, 2023

#TLMEP La grande Françoise Sullivan: « risquer l’inconnu ». ✨ — Josée Legault (@JoseeLegault) October 23, 2023

Je viens de Googler, Françoise Sullivan a 100ans??? Comme dans trois chiffres ? Wow. Quelle femme ! Je suis sur le cul #tlmep — EckoManMTL (@EckoManMTL) October 23, 2023

Elle incarne totalement le siècle du courage, de la persévérance, de la force et de l'inspiration! #tlmep https://t.co/bOxtImhHSI — Émilie Monette (@emilie_monette) October 23, 2023

Les plus beaux yeux du monde ont cent ans. Ce sont ceux, rieurs, de Françoise Sullivan. Centenaire, femme multiple, artiste majeure & multidisciplinaire, trésor national, fleuron du Québec, signataire du #refusglobal. Je croule d’admiration. Puis non, je suis tout amour. #tlmep pic.twitter.com/j06eTmdKkW — Jocelyne Robert (@JocelyneRobert) October 23, 2023

Merveilleuse Françoise Sullivan 💗 Une artiste centenaire, une des signataires du Refus Global. Elle était mon prof d’expression corporelle en Études théâtrales à l’UQAM en 1970. Une femme inspirée et inspirante! pic.twitter.com/KsHpJTDpsp — Yolande Villemaire 💙💛 (@yolandevillemai) October 23, 2023

Françoise Sullivan 100 ans à TLMEP chapeau Madame! — Michèle Bélanger (@MichleB1) October 23, 2023

L'entrevue sera disponible ici.

