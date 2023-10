Voici la «superstar» qui se cachait dans le Dinosaure à Chanteurs masqués

ATTENTION, CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS POUR L’ÉPISODE DU 22 OCTOBRE DE CHANTEURS MASQUÉS.

Dimanche soir, quelque chose que personne n’avait sur sa carte de Bingo de 2023 s’est produit: on a vu Alain Dumas rapper à la télé.

Eh oui, après ses performances mémorables de Never Gonna Give You Up et Darlin’, c’est une reprise de U Can’t Touch This (à voir ci-haut) de Mc Hammer qui a malheureusement mené le dinosaure vers l’élimination.

Alors que Véronic DiCaire affirmait se trouver face à un véritable showman, elle a opté pour Yannick Nézet-Séguin. Stéphane Rousseau a longtemps cru qu’il s’agissait de Gino Chouinard.

Mais Sam Breton et Anouk Meunier ont fini par reconnaître celui qui a animé Flash.

Le premier était visiblement content de revoir Alain Dumas sur scène. «C’est tout un honneur Alain. Tu es une superstar!» a-t-il répété quelques fois.

En effet, à 62 ans, Alain Dumas sait comment bouger sur une scène.

