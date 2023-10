Eminem lance une sauce à spaghetti

Eminem présentera un nouveau produit à ses admirateurs, mais Slim Shady tentera cette fois de faire sa place dans votre cuisine plutôt que dans votre système de son.

• À lire aussi: Un présentateur météo s'amuse à inclure des paroles de chansons connues dans ses bulletins

• À lire aussi: 50 Cent blesse un fan à la tête en lançant son micro dans la foule

Après avoir ouvert le restaurant Mom’s Spaghetti en septembre 2021 dans son Détroit natal, Eminem continue d’exploiter les paroles de sa populaire chanson Lose Yourself en présentant la Mom’s Spaghetti Sauce, disponible dès ce jeudi.

«His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he’s nervous // Les mains moites, les genoux faibles et les bras lourds, il a déjà de la gerbe sur son gilet; le spaghetti de sa mère, il est nerveux», rappait-il sur le titre qui se retrouve sur la bande originale du film 8 Mile.

Ces paroles, si peu invitantes soient-elles à essayer les pâtes de sa mère, sont derrière la création du restaurant et de sa future sauce qui sera vendue en pots.

«From the D [Détroit] 2 ur kitchen», a mentionné Eminem sur son compte X, en y ajoutant un émoji de bol de pâtes, alors qu’une vidéo promotionnelle de cette nouvelle sauce tournait avec sa chanson Drop the Bomb on em’ en arrière-plan.

Le produit sera disponible en ligne, sur le site internet du restaurant de l’artiste, mais il reste à savoir si la livraison au Canada sera disponible.

From the D 2 ur kitchen 🍝 #momsspaghetti sauce is droppin 10/26 https://t.co/TL4xo8LLth pic.twitter.com/J2HyetE86H — Marshall Mathers (@Eminem) October 24, 2023

Les fans veulent de la musique

Les internautes ont commenté par centaines la publication du personnage principal du film 8 Mile, mais alors que certains se disaient impatients de goûter à cette nouvelle sauce à spaghetti, plusieurs sont beaucoup plus pressés de goûter à du nouveau matériel musical de leur artiste favori.

«Si tu sors un album en même temps que la sauce, je t’en prends deux pots», peut-on lire. «Il sort de tout à part un album», grogne un autre utilisateur de X.

Le dernier album d’Eminem, Music To Be Murdered By, remonte à 2020. Il a également présenté, en 2022, un album qui regroupait ses plus gros titres des dernières années, intitulé Curtain Call 2.

Malheureusement, rien ne porte à croire que Marshall Mathers débarquera avec de nouveaux sons dans un avenir rapproché.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s