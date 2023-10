La femme qui a couché avec 300 personnes l’an dernier raconte ce qui s’est passé quand un de ses «réguliers» a découvert son histoire dans les médias

La semaine dernière, le monde entier a fait la connaissance d’Annie Knight.

L’Australienne de 26 ans a suscité la curiosité de tous les médias louches de la planète (y compris Le Sac de Chips) quand une entrevue qu’elle avait accordée plus tôt cette année a refait surface.

Dans cet entretien d’une quinzaine de minutes offert à l’émission de radio #1 dans son pays, le Kyle & Jackie O Show, la blonde longiforme avait avoué avoir eu 300 partenaires sexuels au cours de la dernière année, hommes et femmes confondus.



Parmi ces très nombreux humains, certains n’ont fréquenté l’intimité de mademoiselle Knight qu’une seule fois, tandis que quelques-uns d’entre eux se sont vus conférer le titre de «régulier», en raison de la fréquence de leurs rapprochements.

Or, il semblerait que l’aguichante demoiselle n'ait pas joué franc-jeu avec chacun de ses «réguliers» puisque l’un d’entre eux ne répond plus à ses appels depuis la semaine dernière.

«Un de mes habitués m'a ghosté depuis qu'il a vu tous ces articles de presse à mon sujet», a-t-elle raconté dans une vidéo Instagram publiée lundi.



«Je suppose qu'il ne savait pas que j'avais une rotation et qu'il était l'un de mes habitués, alors oups. Je suppose qu'il a vu les articles et il a paniqué et s'est dit: "Je ne veux pas être avec cette fille", ce qui est un peu nul.»



La principale intéressée croit qu’elle est «honnête» avec ses prétendants à propos de sa vie sexuelle, mais elle n’est pas du genre à partager des détails croustillants, à moins de s’en faire expressément demander.

Elle trouve néanmoins dommage d’avoir perdu un «habitué».



«C'était un gars plutôt bien. J'avais de l’estime pour lui, mais s'il veut me juger, alors il peut aller se faire foutre, littéralement, parce qu'il ne va pas me baiser.»

Tout va bien dans le meilleur des mondes.

