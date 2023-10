Le SPVM publie une vidéo pour promouvoir sa campagne de recrutement et les commentaires sont dévastateurs

Le Service de Police de la Ville de Montréal est à la recherche de nouveaux employés et, conséquemment, a lancé une campagne de recrutement.



Selon le texte accompagnant une vidéo publiée sur la page Instagram du SPVM, ce dernier «recherche de nouvelles recrues aux profils diversifiés qui veulent s’investir auprès de toutes les populations montréalaises».

On précise que faire carrière dans la police montréalaise ouvre la voie à 150 fonctions, sans toutefois préciser combien de nouveaux employés seront embauchés.



C’est cependant la vidéo en elle-même qui a fait le plus jaser les gens sur Internet dans les heures suivant sa mise en ligne.

On vous laisse juger de ses mérites et de ses démérites:

Sur Instagram, peu de commentaires désagréables sont à signaler, mais en même temps, on est sur la page du SPVM: il est peu invitant de déverser son fiel, sachant que l’organisation peut faire le ménage.



Par contre, si on se transporte sur la plateforme Reddit, où la vidéo a été republiée par un usager dans le sous-Reddit r/montreal, c’est une autre paire de manches.

Les gens n’y vont pas avec le dos de la cuiller!

Même en excluant tous les messages de haine s’adressant intrinsèquement à la profession de policier (les ACAB et autres quolibets impliquant les résidents d’une porcherie), il y a énormément de commentaires qui soulignent plusieurs malaises causés par la vidéo d’un peu plus de 4 minutes.



Voici quelques-uns des commentaires les plus acerbes:

(nous les avons copiés intégralement par souci de réalisme)



«Oesti j’arrête pas de rire avec comment elle coure hahahahaha»



«Cringefest x 1000»



«Parfois ils utilisent des acteurs à la place de vrais policiers pour faire de la publicité. Mais pas cette fois hein.»



«Grinçant en tabarnak ça»



«Quelle horreur.»



«OMG... So... Much... Vomit...»



«Wow sa l'air le fun être dans police moi aussi je veux fair de l'art plastique avec les communautés!!!!!!»



À la base, l’intention du SPVM de recruter de nouveaux employés est certainement louable, mais dans l’exécution de la campagne, certains petits aspects devraient être peaufinés.

Comme par exemple la scène qui commence à 2:40.

