Cette TikTokeuse donne des trucs pour déféquer dans les toilettes publiques

Avez-vous le caca gêné?



Si, comme une bonne portion des humains, vous avez de la difficulté à excréter lorsque vous êtes à l’extérieur de votre domicile, un abonnement au compte TikTok de @ouiamlabanane pourrait vous offrir quelques pistes de solution.

La TikTokeuse qui compte plus de 72 000 abonnés a en effet récemment publié une courte vidéo dans laquelle elle donne «3 trucs pour chier tranquilou dans un endroit public».



Évidemment, il est possible que, comme nous, vous ayez pensé en regardant la vidéo ci-haut que le principal problème, lorsque l’on sculpte un bronze en semi-public, est que ce dernier est souvent accompagné de gaz aussi sonores que nauséabonds.

Qu’à cela ne tienne, @ouiamlabanane a répondu à une de ses abonnés qui a eu la même réflexion que nous tous, en publiant une nouvelle vidéo d’astuces concernant l’émission de bruits sordides lors de la défécation.

On espère que les trucs de celle qui se surnomme «la chieuse en chef» pourront vous être utiles dans votre vie de tous les jours.

