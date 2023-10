Guy Fournier croit qu’il s’est fait «fourrer» par Guy A. Lepage

Mercredi soir, Guy Fournier était de passage à l’émission Dans les médias pour parler de sa très longue carrière dans le milieu des médias québécois ainsi que de son autobiographie qui paraîtra le mois prochain.

Au cours de l'entretien avec l'animatrice Marie-Louise Arsenault, le sujet de son passage controversé à l’émission Tout le monde en parle a été abordé.

En 2006, l’homme de 92 ans avait été invité sur le plateau de Guy A. Lepage, et ce dernier avait fait jouer un extrait d’entrevue où Fournier parlait des plaisirs liés à l’action de déféquer.

À l’époque, tout le monde s’était moqué sans merci de Fournier, qui était président du conseil d’administration de Radio-Canada, au point où il a même démissionné de son poste deux jours après la diffusion de l’entrevue.

Presque 20 ans plus tard, Guy est encore amer face à l’autre Guy. Il croit même que c’était un coup monté dans le but de l’humilier, pour qu’il ne se présente plus au conseil.

Il admet même avoir eu des pensées noires après l’incident.

