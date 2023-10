Marie Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette se séparent

Une bien triste nouvelle s’est répandue dans la colonie artistique et elle concerne Marie Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette. On a appris que les deux artistes, qui formaient un couple depuis plusieurs années et qui sont les parents d’un petit garçon prénommé Léon, né en 2017, s’étaient récemment séparés.

Joints au téléphone, les représentants des deux comédiens ont préféré ne pas commenter la nouvelle. Les deux artistes bien-aimés du public ont travaillé ensemble, notamment sur la websérie Gazebo, qui raconte les hauts et les bas de la vie d’une petite famille qui quitte la ville pour la grande banlieue.

Au début de l’année prochaine, Louis-Olivier Mauffette reprendra son rôle dans la pièce Silence, on tourne!, qui a été présentée l’été dernier au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme, et qui sera en tournée au Québec jusqu’en avril. Claudine Mercier, Catherine Proulx-Lemay et Roger Léger, entre autres, font aussi partie de la distribution. Quant à Marie Soleil Dion, on pourra la voir animer la téléréalité L’amour est dans le pré cet hiver.

