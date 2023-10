Matthew McConaughey et sa conjointe dévoilent leur nouvelle marque de tequila

Matthew McConaughey et sa femme ont dévoilé leur marque de tequila.

La star d'Interstellar et son épouse, Camila Alves McConaughey, ont présenté, mercredi, leur dernière entreprise, Pantalones Organic Tequila. Le couple hollywoodien a déclaré que la boisson était une « tequila biologique super premium » et a indiqué qu'ils étaient déterminés à apporter une bonne dose de fun dans l'industrie de cet alcool.

«Non. Le monde n'a pas besoin d'une autre tequila de célébrité. Mais mon Dieu, l'industrie de la tequila aurait certainement besoin d'une dose de fun. Et c'est exactement ce qu'est Pantalones : vraiment bon, vraiment fun, a déclaré le duo sur le site Web de leur entreprise. Pantalones signifie pantalon en espagnol, et aussi tripes en argot espagnol. Pantalones Tequila, c'est avant tout avoir le courage de faire le prochain pas, de s'amuser et de ne pas prendre les choses trop au sérieux. »

Le couple a partagé sur Instagram une vidéo humoristique annonçant le lancement de leur nouvelle entreprise. « Quand la tequila a-t-elle cessé d'être de la tequila ? » demande l'acteur dans la vidéo, qui montre le couple faisant de la moto sans pantalon à travers un champ d'agave. « N'est-ce pas ? Où est le plaisir ? » a ajouté sa femme.

L'acteur et le mannequin brésilien ont sous-titré le clip : « @pantalonestequila, la meilleure chose que nous ayons faite en portant notre pantalon.»

