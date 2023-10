Si on s’aimait: la différence d’âge entre Sam et Melody cause un sublime malaise impliquant la mère de la participante

Depuis qu’Alexandre a quitté l’émission à la fin de la semaine dernière, Si on s’aimait manquait un peu de piquant.



L’absence de compatibilité entre l’entrepreneur de 45 ans et la sémillante Julie a été la source de plusieurs inconforts mémorables, mais au moins, l’éducatrice à la petite enfance de 44 ans poursuivra son aventure avec un nouveau prétendant.

Marie-Josée et Julien, on n’en parle même pas: ils sont probablement déjà mariés à l’heure où on se parle.

Quant à Sylvain et Frédérique, on se doute bien, en voyant les petits aperçus des prochains épisodes pendant le générique de fin, que quelque chose de désagréable va survenir bientôt, donc on va se garder une petite gêne. On s’en reparle potentiellement demain.

C’est ce qui nous amène donc à nos deux «amis» préférés: Sam et Melody, qui tournent autour du pot depuis le début de la saison, au grand désarroi du répartiteur de 40 ans.

Dans l’épisode de mercredi soir, sa prétendante l’a présenté à sa mère, ce qui, dans un couple qui se constitue normalement, pourrait être un bon signe.

• À lire aussi: Un participant de Si on s’aimait ne connaît pas la signification du mot «empathie»: ça cause un méga-malaise et ça dégénère en conflit avec l’équipe de production



Mais dans la réalité alternative de Si on s’aimait, et plus particulièrement dans le monde parallèle de Sam et Melody, cela ne pourrait être qu’une autre «activité agréable ensemble» pour paraphraser Julie dans la désormais mythique scène du spa.



Toujours est-il que la blonde de 27 ans a réalisé que sa mère, qui est âgée de 50 ans, et Sam (40 ans), ont une moins grande différence d’âge que Sam et elle.



Ouch!



Et elle l’a mentionné à son «ami» (à défaut de pouvoir utiliser le terme «amoureux»).



«C’est tellement bizarre!», s’est exclamée Melody, pendant que sa mère et Sam se regardaient, médusés.



Dans un segment de thérapie avec Louise, Sam a cependant laissé savoir que le constat fait par Melody le laissait indifférent.

«Ça m’en prend plus que ça pour être déstabilisé», a-t-il laissé tomber avec candeur.

Si on s’aimait est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 à TVA et en tout temps sur TVA+.

