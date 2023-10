Sugar Sammy ridiculise le Parti libéral avec une excellente blague sur le nazi invité au Parlement

Le mois dernier, le Canada est devenu la risée du monde entier après qu’un ancien soldat nazi eut été ovationné à la Chambre des communes.



Vous vous souvenez tous de l’incident qui a eu comme conséquence la démission du président de la Chambre, Anthony Rota, ainsi que de nombreux malaises diplomatiques.

Évidemment, cet incident fâcheux a le potentiel d’être une source d’inspiration intarissable pour les humoristes de tout acabit.



Sugar Sammy, qui pourrait improviser pendant 5 minutes sur un courant d’air dans une salle, n’allait certainement pas passer une telle occasion de se moquer publiquement de nos dirigeants.

Dans un court extrait de son spectacle publié sur la plateforme X, l’humoriste bilingue s’en prend à des spectateurs qui ne comprennent visiblement pas la partie francophone de son spectacle.



«Vous devriez travailler pour le Parti libéral parce qu’ils ne vérifient rien! Comment faites-vous pour faire entrer accidentellement un nazi au Parlement?», dit le comique originaire du quartier Côte-des-Neiges.

Il se moque ensuite du processus de vérification des antécédents des invités au Parlement, qui devrait être plus scrupuleux.



«Devrait-on vérifier ses antécédents? Non, non, non! Faites juste dire à Adolf d’être à l’heure», lance ensuite ce qui s’appelle Samir Khullar dans la vraie vie.

How do you accidentally let that happen? pic.twitter.com/EEyF3jnTbI — Sugar Sammy (@sugarsammy) October 26, 2023



On va se le dire, c’est une excellente blague et c’est surtout rafraîchissant de voir que Sam le Sucré peut avoir d’autres têtes de Turc que les Québécois blancs francophones.

