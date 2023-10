[VIDÉO] Découvrez les plus grandes peurs de Mélissa Désormeaux-Poulin

Dans quelques jours à peine, le monde entier vivra sous le thème de l’horreur et de l’épouvante. Ce sera l’Halloween!

• À lire aussi: Un énorme bateau pirate dans leur entrée pour l’Halloween

• À lire aussi: Mélissa Désormeaux-Poulin publie une photo avec une légende cryptique et les gens essaient de comprendre

Sortez vos plus beaux costumes et préparez-vous à faire des réserves de bonbons, la journée la plus épeurante de l’année arrive à grands pas.

Pour l’occasion, le Club illico vous présente en primeur, dès ce jeudi, deux épisodes de la deuxième saison de Lac-Noir.

PHOTO COURTOISIE

Remplie de suspense et surtout de loups-garous, cette série risque clairement de vous mettre dans l’ambiance de l’Halloween.

On a eu la chance de nous entretenir avec Mélissa Désormeaux-Poulin, Stéphane Demers, Anthony Therrien, Laurie Babin et Maxime Gibeault de Lac-Noir afin de découvrir quelle est leur plus grande peur.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

Quelques réponses vous surprendront sûrement!

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus. ▲

Rendez-vous sur Club illico pour visionner les deux premiers épisodes de la deuxième saison de Lac-noir.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s