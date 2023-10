Britney Spears montre ses foufounes sur Instagram

La reine de la pop des années 90 est de retour au sommet, cette semaine, en raison de la publication de son autobiographie, The Woman In Me.



Britney Spears a trouvé une manière inusitée de célébrer le regain d’intérêt public à son endroit, après une décennie et demi fort houleuse.

L'interprète de Baby One More Time a en effet publié une photo sur Instagram où on la voit entièrement dénudée, de dos, exposant son derrière à qui veut bien le voir.

Il est difficile de dire si la photo est récente ou non.



La publication de Spears n’est accompagnée d’aucun message et les commentaires ont été fermés, ce qui laisse beaucoup de place à l’interprétation.

La chanteuse n’en est évidemment pas à sa première publication énigmatique sur les réseaux sociaux.



En fait, dans son cas, on a plutôt l’impression que ce sont les mises en ligne «normales» qui sont une exception.



Celle qui a annoncé son divorce de Sam Asghari plus tôt cet été a, à son actif, une longue liste de messages curieux, étranges ou même inquiétants.



Et dans les derniers jours, on a beaucoup fait état des révélations faites dans le livre paru plus tôt cette semaine: son interruption de grossesse lorsqu’elle était enceinte de Justin Timberlake, sa consommation d’Adderall et ce qui l’avait poussé à se raser le crâne.

Bref, gros automne!

