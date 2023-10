Kim Kardashian lance une brassière avec des mamelons

Depuis quelques années, on voit grandir une tendance chez les femmes où elles délaissent le port du soutien-gorge. On a rien contre ça, votre corps, vos choix, comme on dit.

Pour celles qui n’auraient pas encore adhéré à ce style «braless», Kim Kardashian a trouvé la solution pour vous.

La femme d’affaires de 43 ans lancera le 31 octobre prochain The Ultimate Nipple Bra, et oui, c’est exactement ce que vous pensez.

Cette brassière imite une forme de sein nu avec de faux mamelons.

Elle a dévoilé sa nouvelle création sous la bannière Skims dans une vidéo Instagram qui nous fait douter du sérieux de l’affaire.

«Peu importe si la journée est chaude, vous aurez toujours l’air d’avoir froid».

«Certains jours sont plus durs, mais ces mamelons sont plus durs encore».

Du génie.

Les commentaires sont du même avis, alors que plusieurs trouvent l’idée complètement hilarante.

Même si ça semble un peu farfelu, ça risque de se vendre comme des petits pains chauds.

Comme on a dit, du génie.

