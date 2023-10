Martin Scorsese s'exprime sur le projet de retraite de Quentin Tarantino

Martin Scorsese a évoqué le projet de retraite de Quentin Tarantino.

Lors d'un entretien avec l'Associated Press, le réalisateur de Killers of the Flower Moon a été invité à commenter le projet du cinéaste de Kill Bill de raccrocher la veste après la sortie de son dixième long métrage.

Martin Scorsese a noté que leur situation était, selon lui, bien différente, Quentin Tarantino écrivant tous ses films alors que lui se base sur les scénarios d'autres personnes.

«C'est un scénariste. C'est différent, a-t-il déclaré. J'invente des histoires. Je suis attiré par les histoires à travers d'autres personnes. On a des façons de faire différentes, des manières différentes. Et donc je pense que c'est un processus différent... Je respecte les scénaristes et j'aimerais pouvoir le faire. J'aimerais pouvoir simplement être dans une pièce et créer ces romans, pas des films, des romans.»

Quentin Tarantino avait précédemment annoncé que son dixième film, intitulé The Movie Critic, serait son dernier.

Martin Scorsese a, quant à lui, sorti son nouveau film, Killers of the Flower Moon, à 80 ans et n'a pas l'intention de s'arrêter.

«Je suis encore curieux de tout, a-t-il affirmé. C'est l'une des raisons. Si je suis curieux de quelque chose, je pense que je trouverai un moyen. (...) Je trouverai un moyen d'essayer d'en faire quelque chose sur film, mais il faut que le sujet attise ma curiosité. Ma curiosité est toujours là.»

Il a ajouté: «Je ne peux pas parler au nom de Quentin Tarantino ou d'autres personnes capables de créer une œuvre dans leur monde.»

