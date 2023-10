Les 5 rôles les plus marquants de Matthew Perry

Le sympathique acteur Matthew Perry est décédé le 28 octobre à l’âge de 54 ans. Il aura marqué plusieurs générations avec son humour.

• À lire aussi: Matthew Perry, «Chandler» de «Friends», meurt à 54 ans

• À lire aussi: Matthew Perry ne se souvient pas d’avoir sacré une volée à Justin Trudeau

Voici 5 rôles mémorables de Perry:

1. Au service de Sara (2002)

Matthew Perry est un huissier qui tombe amoureux de sa cliente, jouée par la femme fatale britannique Elizabeth Hurley. L’actrice avait d’ailleurs fait les manchettes à l’époque, décrivant le tournage comme un «cauchemar» en raison des problèmes de toxicomanie de sa co-vedette.

AgenceQMI NO SALES REUTERS/Ron Phillips/Paramount Pictures REUTERS/Fred Prouser AFP AgenceQMI AgenceQMI

2. Friends (1994-2004)

Si en 2023 vous n’avez toujours pas entendu parler de Friends, vous vivez sans doute sous une roche. La série culte suit six meilleurs amis dans leurs péripéties à New York. Matthew Perry y jouait le mémorable personnage de Chandler Bing, un jeune homme moqueur dont l’humour et le sarcasme ont marqué des générations. Il s’agit sans surprise de son rôle le plus connu à l’écran.

WENN.com WENN AFP AFP WENN.com Brian To/WENN.com WENN.com WENN.com WENN.com WENN.com

3. Le Nouveau Voisin (2000) / Le Retour du nouveau voisin (2004)

Ici, on y voit Matthew Perry dans le rôle d’un dentiste montréalais (oui, oui!) dont la vie tourne au cauchemar lorsqu’il découvre que son voisin, incarné par Bruce Willis, est un tueur poursuivi par son ex-gang. Rebondissements assurés!

( CANADA NEWS WIRE PHOTO/PLANET HOLLYWOOD) AFP fsp/Photo by Fred Prouser REUTERS ( CANADA NEWS WIRE PHOTO/PLANET HOLLYWOOD) AFP fsp/Photo by Fred Prouser REUTERS

4. Coups de foudre et conséquences (1997)

Encore une fois, Perry incarne un homme ordinaire qui s’éprend d’une conquête sans s’y attendre. Dans ce cas-ci, un architecte new-yorkais tombe sous le charme d’une photographe mexicaine, personnifiée par l’excellente Salma Hayek. Une comédie romantique comme on les aime.

AgenceQMI

5. 17 ans encore (2009)

Le film américain s’inscrit dans les rôles plus récents de Perry, moins actif à Hollywood depuis plusieurs années. L’acteur y incarne un homme de 37 ans, séparé et ennuyé, qui souhaite obtenir une deuxième chance pour une vie plus palpitante. Son vœu se réalise et on y voit un fringuant Zac Efron jouer le rôle de l’homme redevenu ado!

AgenceQMI

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s