12 costumes d’Halloween de dernière minute, faciles à réaliser et inspirés de l’actualité

Ho Ho Ho! L’Halloween approche à grands pas. (Oups. Non, ça c’est Noël.)

En tout cas, c’est vrai que l’Halloween approche et il est fort probable que vous n’avez même pas encore commencé à envisager à penser à réfléchir à comment vous déguiser.



Heureusement, le Sac de Chips est là pour vous.



Voici 12 costumes d’Halloween inspirés par des événements récents de l’actualité qui sont, selon nous, pas trop compliqués à réaliser:

Budget de l’an 1 du Parti Québécois

Photo Agence QMI, Andréanne Lemire

Construisez un ensemble d’homme-sandwich en carton assez rigide. Imprimez sur du papier blanc le document intitulé «Un Québec libre de ses choix: Finances d’un Québec indépendant» qui a été présenté ce lundi par Paul Saint-Pierre Plamondon et collez-le sur les pains de votre sandwich. Et voilà!

En toi-même selon ChatGPT

Soyez vous-même, mais assurez-vous que vos cheveux soient ultra-lisses. Ajoutez-vous quelques doigts sur chaque main. Portez un t-shirt sur lequel se trouve une inscription illisible avec des mots impossibles dans une langue inventée.

Pierre Poilievre Avant/Après

C’est un costume pour un duo. Un des deux membres représentera le Pierre Poilievre d’avant l’été 2023: il portera un costume trois-pièces et des petites lunettes. L’autre membre du binôme s’habillera avec un t-shirt dryfit blanc et ne portera pas de lunettes.

En participant à Chanteurs Masqués

Photos fournies par TVA.

Trouvez n’importe quel costume qui a la particularité de cacher votre visage et ajoutez à cela un micro. Bingo!

Pinky Doll

Celui-ci s’adresse aux personnes moins pudiques. Trouvez un habit affriolant et révélateur. Ajoutez à cela un fer plat et du pop corn. Pratiquez-vous à dire: «Ice Cream So Good» et «Yes yes yes!». Si quelqu’un peut vous suivre en garrochant de l’argent, c’est encore mieux.

3e lien zombie

Illustration d’archives fournie par le gouvernement du Québec

Fouillez dans le garde-robe de votre plus jeune et sortez le genre de tunnel en tissu synthétique. Rentrez dedans et enrubannez-vous de papier de toilette. Collez quelques voitures Hot Wheels sur le tunnel pour ajouter au réalisme.

Travis Kelce et Taylor Swift

Vous pourriez croire que c’est un costume pour un couple, mais non. Si la mère de Travis Kelce s’est déjà habillée simultanément en ses deux fils, vous êtes certainement capable de vous déguiser en Travis et Taylor avec un chandail des Chiefs d’un côté et une belle robe scintillante de l’autre.

Quelqu’un de Rouyn-Noranda

AFP

Mettez le grappin sur un masque à gaz et une combinaison Hazmat. Vous avez le droit de porter un chandail des Huskies pour qu’on sache que vous venez de Rouyn-Noranda. Confectionnez-vous un moniteur de qualité d’air en carton.

Will Smith et Jada Pinkett

AFP

N’arrivez pas à la fête ensemble. Ne vous parlez pas de toute la soirée. Assurez-vous que la femme fasse des commentaires humiliants et, juste avant de partir, révélez que vous n’êtes plus ensemble depuis très longtemps. (On ne devrait pas avoir besoin de vous le dire, mais si vous êtes blancs, pas besoin de vous maquiller en noir...)

Usine de batteries Northvolt

Photo Pierre-Paul Poulin

Allez au Dollarama et achetez toutes les batteries Chateau que vous y trouverez (Ce sont les moins chères). Fabriquez une combinaison sur laquelle vous fixerez toutes vos piles. Essayez de démarrer une voiture.

Ruban arc-en-ciel de la fierté LGBTQ+

Getty Images via AFP

Envoyez promener Gary Bettman de la manière la moins subtile possible en recouvrant votre corps de ruban multicolore. Ça pourrait vous valoir une amende ou une suspension mais ça peut valoir la peine pour amener du soutien à une communauté marginalisée.

Marc Dupré célibataire

Joël Lemay / Agence QMI

C’est pareil comme un costume de Marc Dupré en couple, mais ça vous confère de meilleures chances auprès des barmaids de Chambly.

Statue de cire de Dwayne Johnson

Getty Images

Trouvez un costume de Monsieur Net. C’est ça.

