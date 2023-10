Georges Laraque démolit un internaute qui venait de faire un commentaire homophobe

C’est bien connu, Georges Laraque est un farouche militant pour plusieurs causes progressistes.

Végétalien, ancien candidat pour le Parti Vert et défenseur des droits des personnes noires, l’ancien du Canadien, des Oilers, des Penguins et des Coyotes n’hésite pas à se positionner en faveur de la diversité et de l’inclusion dans son sport.

Par le passé, on l’a souvent vu ou entendu soutenir l’initiative «Hockey is for everyone / Le hockey est pour tout le monde», avant que celle-ci ne soit mise au rancart par la LNH.



C’est justement dans ce cadre que le fameux ruban arc-en-ciel voué à soutenir les communautés LGBTQ+ a été célébré, banni puis ré-autorisé par le circuit Bettman.



Voulant montrant de quel côté de la clôture il se trouvait, l’ancien dur à cuire a publié, au cours de la fin de semaine, une photo où on le voit, tout sourire, bâton arc-en-cielisé en main.

Love is love!!! ❤️ Pride Tape NHL Player Inclusion Coalition #Equality Publié par Georges Laraque sur Samedi 28 octobre 2023

Dans les commentaires sous la publication, un certain «RanLi CM» a jugé bon écrire «T rendu aux hommes?», même si on est en 2023.



Le colosse de 250 livres a fait comme Frontenac: il a répondu par la bouche de ses canons.

«Ton commentaire est tellement ignorant et stupide que je ne vais pas l’effacer, tu démontres pourquoi nous devons continuer les campagnes de sensibilisation...»

Capture d'écran / Facebook Georges Laraque

Hé vlan dans les dents!



Ce qui est fascinant dans la réponse de Laraque, c’est qu’elle est calquée sur le modèle de la réponse qu’Arnold Schwarzenegger avait eu pour un internaute après un commentaire désobligeant sur les personnes atteintes de trisomie 21.

