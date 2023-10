Les 11 lieux les plus hantés du Québec

BOUH!

Croyez-vous aux esprits?

Si oui, vous serez heureux d’apprendre que plusieurs endroits au Québec sont réputés pour être visités régulièrement par des fantômes (gentils ou méchants).

Sinon, vous serez heureux d’apprendre l’histoire de ces lieux et pourquoi les gens pensent qu’ils sont hantés.

Tout le monde gagne avec cet article halloweenesque.

Il y a quelques années, le Sac de chips a visité plusieurs de ces lieux qui abriteraient des esprits maléfiques. Vous apprécierez sûrement nos incursions dans ces endroits parfois reculés au péril de nos vies.

Voici donc 11 des lieux les plus hantés du Québec:

1. L’asile de Sainte-Clotilde-de-Horton

L'ancien asile «d'aliénés» hanté de Sainte-Clotilde-de-Horton, bien connu au Québec pour être le lieu d’étranges phénomènes, a longtemps semé la terreur au sein du village. D’anciens résidents décédés dans un incendie criminel hanteraient leur ancienne maison.

Aujourd’hui, l’endroit est fermé au public, mais en 2016, avant la fermeture, le Sac de chips s'est rendu sur les lieux.

Voyez notre passage sur place:



2. La Cathédrale Holy Trinity à Québec

La cathédrale construite en 1804 aurait été le théâtre de plusieurs événements paranormaux.

Plusieurs légendes parlent d’orgue qui se met à jouer tout seul dans le silence des lieux, ou de femmes qui hurlent à la lune ou qui pleurent.

3. Le Bar de L'O à Charlemagne

Depuis qu’elle est propriétaire du Bar de L’O, Chantal De Bellefeuille aurait ressenti à de nombreuses reprises d’étranges présences entre les murs de son établissement. De curieux évènements s’y produiraient aussi régulièrement. La cafetière du bar se mettrait en marche automatiquement à 5h tous les matins, alors qu’il n’y a aucune façon de la programmer. Des employés et des clients du bar auraient affirmé avoir vu d’étranges ombres dans l'édifice.

Nous nous sommes rendus sur place en 2016:



4. La chute Montmorency, près de Québec

Ce lieu touristique est très connu des Québécois. Mais il serait aussi le lieu de «repos» de la célèbre Dame Blanche. Une certaine Mathilde se serait lancée du haut de la chute, vêtue de sa robe de mariée, après avoir perdu son futur époux en 1759.

Ce n’est pas la seule catastrophe à s’être produite cette année-là près de Québec...

5. L’Isle-aux-Grues

La légende veut que l’île (au complet!) soit le repaire du «Petit bonhomme sans tête». Cette croyance ne date pas d’hier puisque c’est entre 1810 et 1840 qu’il aurait été aperçu.

Ok, ça fait longtemps, mais ça vaut sûrement la peine d’aller voir ça de vos propres yeux. Au pire, rabattez-vous sur le fromage de la place.

6. Le palais de justice de L'Assomption

Le Vieux Palais de Justice de L’Assomption est bien connu au Québec pour être le théâtre d’étranges phénomènes. Au fil du temps, plusieurs chasseurs de fantômes québécois se sont intéressés à l’endroit, pour tenter de savoir si des spectres s'y manifestaient bel et bien.

Nous y sommes allés:



7. La Maison hantée du chemin de la Grève-de-la-pointe, à Notre-Dame-des-Neiges

Comme dans beaucoup de bonnes histoires de fantôme, celle-ci débute par un meurtre.

Un homme y aurait été tué lors d’une bataille et serait enterré depuis sous la maison. On raconte que depuis, des bruits bizarres se font entendre dans le coin.

La légende est célèbre dans la région et les ruines sont souvent visitées par des curieux.

8. La résidence des Cohen, à Montréal

À l’âge de 10 ans, Caroline Cohen aurait commencé à être témoin d’étranges présences entre les murs de sa maison familiale. Tout aurait débuté lorsque sa grand-mère aveugle aurait perdu la vie ,à la suite d’une pneumonie, dans l’une des chambres au rez-de-chaussée.

Nous sommes allés visiter la seule maison privée de cette liste en 2016:



9. Rivière-La Guerre, Montérégie

Le village abandonné, situé aux abords de la frontière canado-américaine, semble venir tout droit de l’enfer.

Fondé en 1820 par Alexander McBain, un entrepreneur écossais qui s’était lancé dans l’exploitation forestière, le village de Rivière-La Guerre comptait 82 habitants en 1830, répartis en 16 familles.

Le village s’est peu à peu éteint après les années 1850 en raison de la construction du canal de Beauharnois. Aujourd’hui, il ne reste que les ruines d’une ancienne église protestante, d’un cimetière et d’un presbytère tombé dans l’oubli soi-disant «hanté».

Un présumé «Gordon» hanterait les lieux.

Nous sommes évidemment allés visiter les ruines:



10. Le Château Ramezay, rue Notre-Dame Est, à Montréal

Le bâtiment historique est aujourd’hui un musée, mais il a auparavant changé de propriétaires à de nombreuses reprises depuis sa fondation en 1705.

La légende veut qu’on y entende souvent des pas et des voix étouffées alors que les lieux sont désertés. Plusieurs pensent qu’il pourrait s'agir des esprits de soldats américains ayant occupé les lieux au 18e siècle...

11. Prison des Patriotes-au-Pied-du-Courant à Montréal

La fameuse prison est surtout connue pour avoir été le lieu de pendaison de nombreux Patriotes vers la fin des années 1830.

Même si l’édifice n’est plus utilisé comme une prison depuis 1912, on raconte que de longues plaintes et des cris sont parfois entendus pendant la nuit...

