Les acteurs de «Friends» réagissent enfin à la mort tragique de Matthew Perry

Les acteurs de la populaire série «Friends» ont rompu leur silence suite à la mort de l'acteur Matthew Perry, qui interprétait le rôle de Chandler Bing, rapporte CNN.

«Nous sommes tous complètement anéantis par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples camarades de tournage. Nous sommes une famille», ont écrit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc dans une déclaration fournie au magazine People lundi.

AFP

«Il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, nous allons prendre un moment pour pleurer cette perte insondable», poursuit le communiqué. «Avec le temps, nous en dirons plus, dans la mesure où nous le pourrons. Pour l’instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l’ont aimé dans le monde.»

Matthew Perry est décédé samedi à son domicile de Los Angeles. Il avait 54 ans.

