Des petits futés se cherchent des partenaires de Monopoly McDo sur Marketplace

Dans la vie, peu de promotions annuelles suscitent autant les passions que le Monopoly McDo.



Bien sûr, au Canada, le concours Déroule le rebord a ses adeptes chez Tim Hortons, mais à l’échelle mondiale, il n’y a rien pour battre la version Arches dorées du jeu société classique de Hasbro.

Il y a quelques années, le documentaire McMillions diffusé sur HBO avait d’ailleurs connu beaucoup de succès en retraçant l’histoire de l’arnaque mise sur pied par l’ex-policier Jerry Jacobson, qui retirait de la circulation les vignettes donnant accès aux prix les plus convoités dans le but de les revendre.



Bref, tout le monde veut gagner le gros lot et tout le monde a peur, en même temps, qu’aucun gros lot ne soit distribué, en raison des précédents de fraude connus de tous.



C’est dans cette optique qu’une publication a récemment été mise en ligne dans le sous-Reddit r/Québec, afin de trouver d’éventuels gagnants passés de prix d’envegure.

Cela nous a toutefois donné l’idée d’aller voir, sur Marketplace, si des gens avaient pensé à utiliser ce moyen d’échange pour troquer leurs timbres.

La réponse est bien évidemment oui.



On peut trouver, au Québec, de nombreuses personnes prêtes à échanger quelques coupons contre d’autres timbres assez précis.



Comme par exemple, ici:

Mais la proposition par excellence est celle de cet internaute qui a une offre à tout casser.

«Si vous completer la planche monopoly avec moi Je vous donne le 2/3 du prix» (sic), écrit cet usager de Facebook résidant à L’Épiphanie, dans Lanaudière.

Sur la photo associée à sa publication, il a encerclé les timbres manquants, dans l’espoir de trouver une âme soeur numérique qui pourrait remplir son vide monopolistique.

C’est presque poétique.



On lui souhaite vraiment!

