Il existe un curieux lien entre Ginette Reno et le site de critiques de films Rotten Tomatoes

Il est toujours intéressant de constater qu’il existe de minuscules liens (aussi infimes soit-il) entre nos vedettes d’ici préférées et des oeuvres ou des entreprises connues internationalement.

On vous avait notamment déjà parlé de l’étrange relation entre le classique du cinéma québécois La guerre des tuques et Paul McCartney, qui plus est, impliquait par la bande le producteur hollywoodien déchu Harvey Weinstein.

Eh bien, saviez-vous que le populaire site web d’agrégation de critiques de cinéma Rotten Tomatoes et notre Ginette nationale avaient quelque chose en commun?



Oui, non, peut-être?



Voici néanmoins: les plus jeunes ne s’en souviennent peut-être pas mais l’interprète de L’Essentiel a joué un rôle important dans le film Léolo de Jean-Claude Lauzon, en 1992.



Reno y interprète la mère de Léolo, un garçon rêveur qui fuit sa réalité montréalaise en s’imaginant Italien.

Et pour expliquer sa venue au monde, il se persuade que sa mère est tombée enceinte de lui en tombant dans un bac de tomates préalablement «ensemencées» en Italie.



La scène a tellement impressionné Senh Duong, le fondateur du site Rotten Tomatoes, qu’il s’en directement inspiré lorsqu’est venu le temps de baptiser son projet de site internet regroupant les critiques de film.

Dans un article paru en 2021 sur Rotten Tomatoes, voici ce qu’on peut lire: «The name Rotten Tomatoes itself came to Senh after watching Jean-Claude Lauzon’s coming-of-age fantasy Léolo, wherein a woman believes she is impregnated by tomatoes.»

En français, cela donne: «Le nom Rotten Tomatoes lui-même est venu à Senh après avoir regardé le drame sur le passage à l’âge adulte Léolo de Jean-Claude Lauzon, dans lequel une femme croit être mise enceinte par des tomates.»

Alors voilà, la scène où notre diva québécoise tombe enceinte grâce à des tomates italiennes a inspiré un entrepreneur californien d’origine asiatique à donner le nom de Rotten Tomatoes à son site qui allait devenir une référence internationale.

C’est magnifique!

