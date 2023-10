Il remplit sa maison de bouteilles de 2L de liqueur qu’il donne aux enfants pour l’Halloween

IGLOU IGLOU!

Apparemment, un Canadien donne des bouteilles de 2 litres de boisson gazeuse aux enfants qui se pointent chez lui à l’Halloween chaque année.

Le monsieur est bien connu dans l’ouest du pays et devient viral chaque 31 octobre puisque sa fille, April, documente le tout.

Cette année, c’est ce TikTok qui montre la maison bien remplie de boissons sucréees qui a fait le tour de la toile:

Qu’est-ce qu’il y avait de mal avec les bonbons? Le TikTok festif ne le dit pas.

On peut voir dans la maison toutes les sortes de pétillants: Coke, Seven up, Crush, Crush aux raisins, ETC!

Le voici en 2021 en pleine action:

Un rapide tour de table au Sac de chips nous a permis d’en arriver à un consensus: ce n’est pas une super bonne idée. «C'est lourd à transporter et c'est moins bon que des petites barres de chocolat.»

Mais en même temps, c’est excitant!

Au moins les enfants ne traînent pas de petites boîtes UNICEF. Imaginez le poids.

Joyeuse Halloween à tous.

