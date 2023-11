La fille de l’UQAM rentre une saucisse au complet dans sa bouche

L’inénarrable Hélène Boudreau a trouvé un nouveau truc pour faire parler d’elle, et ce coup-ci, on doit dire qu’on est réellement mystifiés.

Celle qui a fait le tour du monde grâce à sa photo de finissante et sa mésaventure impliquant des oursons en gelée est apparemment capable de se rentrer une saucisse hot-dog au complet dans la bouche.

Dans une vidéo publiée sur Instagram mardi, on peut la voir, en compagnie de la créatrice de contenus pour adultes Eva Prévost, «travailler» dans un casse-croûte.



Accoutrée de la version sexy de l’uniforme typique des diners d’autrefois, la fille de l’UQAM tend une boisson gazeuse à un client imaginaire se trouvant derrière la caméra.

Pendant ce temps, Prévost sert à ce même client un plat contenant un chien chaud.

«Mais y’a pas de saucisse!», mentionne alors l’homme anonyme.



C’est alors que Boudreau sort de sa bouche une saucisse entière, qui reposait tout ce temps-là aux tréfonds de son gorgoton.

Bon, on peut trouver ça «vulgaire», «idiot» ou «futile», mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un véritable exploit corporel.



L’auteur de ces lignes est sorti de son bureau, est allé dans sa cuisine et a essayé de faire pareil avec une des trois saucisses hot-dog tout boeuf disponibles dans son frigo.

Il n'en a pas été capable. Et il pense que vous ne pourriez pas le faire non plus...



Si vous réussissez, on veut voir ça!

