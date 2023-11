Le roi Charles III s’enfarge dans un tapis gazon et passe près d'embrasser le sol africain

Sa Majesté Charles III et la reine Camila sont en visite officielle au Kenya ces jours-ci.



Mercredi, le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sa conjointe visitaient le cimetière de la Commonwealth War Graves Commission à Nairobi, la capitale du pays.

Charles III, par la grâce de Dieu roi du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi a cependant eu maille à partir avec la bordure d’un tapis gazon, comme l’ont capté les caméras de plusieurs médias présents sur les lieux.



Le père de William et Harry a en effet sous-estimé la présence du morceau de gazon synthétique alors qu’il s’apprêtait à s’enlunettedesoleiller le visage.

Camila a eu le bon réflexe de soutenir le septuagénaire, mais vif comme un chat, ce dernier a su éviter l’embarrassante chute en pleine face.

Cool comme dans la chanson de Gilles Valiquette à ce sujet, le monarque a poursuivi son chemin comme si 250 ans de colonialisme britannique ne lui pesait pas sur les épaules.

