McDonald's x Crocs: le fruit de leur collaboration sera lancé cette semaine

Après les bottes de cowboy un peu plus tôt cette année, Crocs diversifie son catalogue de produits en s’associant au géant du fast-food.

En signant cette collaboration avec McDonald’s, Crocs mettra en valeur la fameuse famille de personnages de l’univers Ronald McDonald.

Les chaussures Crocs classiques seront disponibles dans quatre modèles inspirés de la marque aux arches dorées.

On retrouvera, en rouge et jaune, les emballages de frites;

en jaune et rose, Birdie the Early Bird (on ne se souvient plus de son nom au Québec);

en noir et blanc, Pique-Burger;

et en mauve (en version sandales poilues), l’inoubliable Grosse Douceur.

Évidemment, des Jibbitz à thématique de McDo seront disponibles pour personnaliser les Crocs.

La collection McDonald's x Crocs arrivera sur le marché demain, le 2 novembre, à des prix allant de 70 $ à 75 $ US chez certains détaillants et sur le site web de Crocs.

