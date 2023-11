Ozzy et Sharon Osbourne se déguisent en Kanye West et Bianca Censori

On espère que vous avez profité de votre récolte de bonbons et de la soirée d’épouvante de mardi soir parce que ça a bien l’air que l’hiver est à nos portes.

Avant de se lancer dans l’esprit des fêtes un peu trop d’avance, on se permet un dernier article d’Halloween de vedettes.

• À lire aussi: Il remplit sa maison de bouteilles de 2L de liqueur qu’il donne aux enfants pour l’Halloween

• À lire aussi: Les costumes d'Halloween d'Eugenie Bouchard et son copain font réagir

On décerne le prix du meilleur déguisement de l’année à Ozzy et Sharon Osbourne.

Bien qu’il ait l’air de se déguiser tous les jours, The Prince of Darkness a profité des célébrations du 31 octobre pour changer de look en compagnie de sa conjointe de longue date.

Le couple a imité à la perfection le rappeur Kanye West et sa copine Bianca Censori lorsqu’ils ont fait la manchette à Venise pour leur habit à la limite du ridicule.

Ozzy & Sharon Osborne dressed as Kanye West and Bianca Censori for Halloween 📷 pic.twitter.com/w6KbsreRtA — TRTS PODCAST 🎙️🍻 (@TheRyanTShow) November 1, 2023

Vêtu de noir et le visage complètement couvert, on peut voir Ozzy aux côtés de Sharon qui ne porte qu’un simple coussin pour se couvrir.

On est content de voir que même à leur âge, ils ont encore un très bon sens de l’humour!

En revanche, on était surpris d’apprendre qu’Ozzy Osbourne était encore en vie ce matin.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s