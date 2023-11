Gino Chouinard veut «fistbumper» Christian Tétreault mais ce dernier l’ignore totalement

Dans la vie, tout réussit à notre Gino national...ou presque.



Celui qui joue le rôle du soleil dans les télés de tous les Québécois franchit cette année les derniers milles de son long parcours à Salut Bonjour.

Nous reviendrons une autre fois sur les meilleurs (et assurément, aussi, sur les pires!) moments de sa carrière à l’émission matinale de TVA, car pour aujourd’hui, nous allons surtout parler d’un merveilleux moment semi-malaisant survenu dans l’épisode de ce jeudi.



Gino Chouinard recevait Christian Tétreault, qui avait préparé une chronique sur les politiciens municipaux qu’il trouve inspirants.



L’entrevue s’est déroulée rondement et s’est conclue sur une anecdote mettant en vedette la mairesse de Chibougamau.



Mais au moment où Tétreault concluait sa chronique, Gino a entrepris de le saluer du poing au moyen d’un fameux fistbump.



L’invité n’a rien vu et n’a pas répliqué.

Pauvre Gino!

C’EST À VOIR CI-HAUT. ▲

Si vous aimez voir Gino Chouinard dans des situations loufoques, nous vous rappelons tout de même ces deux beaux moments:

